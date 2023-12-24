الصحة في غزة: أكثر من 200 قتيل بنيران إسرائيلية في قطاع غزة خلال 24 ساعة

قُتل أكثر من 200 فلسطيني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية جراء قصف الجيش الإسرائيلي المستمر وعملياته البرية في غزة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.
وبعد نحو ثلاثة أشهر من بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، أعلنت الحركة اكتشاف جثث عشرات الفلسطينيين قالت إن عددا منهم "أُعدموا" خلال عملية برية إسرائيلية في جباليا بشمال قطاع غزة.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل خمسة من عناصره في معارك بالقطاع منذ الجمعة، لترتفع إلى 144 حصيلة قتلاه منذ بدء الاجتياح البري في 27 تشرين الأول.
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