انت الان تتابع خبر خلال عشرة أعوام.. 34% فقط من المدارس المخطط لها أنجزت في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال محافظ بغداد محمد العطا، ان المحافظة اعدت خطة مشتركة مع وزارة التربية لبناء مدارس، على أن تخصص الأخيرة قطع الأراضي لها، لكي تتعاقد المحافظة مع شركات مختصة لبنائها ضمن خطتها للعام المقبل، وفقا لصحيفة الصباح الرسمية.وأضاف أن المحافظة نجحت خلال الأعوام العشرة الماضية من عملها، في تشييد 350 مدرسة نموذجية توزعت بين مناطق المركز والأطراف، من خلال اعتماد التعاقد مع شركات رصينة مختصة بمشاريع الأبنية المدرسية لإنجاز تلك الأبنية.

في السياق نفسه، بين العطا أن المحافظة تسعى لإيجاد آلية لتمويل مشاريع إنشاء جامعات ومعاهد جديدة في بغداد، منبها إلى أن الأزمة المالية حالت دون الاستمرار بتنفيذ مشاريع كبيرة بهذا المجال، لاسيما بعد منع إنشاء مدارس وجامعات ضمن قانون الدعم الطارئ، ما دعا المحافظة للبحث عن أبواب تمويل أخرى للمشاريع المذكورة .

وجاءت هذه الـ350 مدرسة من اصل اكثر من ألف و23 مدرسة قيد الانشاء في بغداد بحسب إحصائية لوزارة التخطيط، ما يعني ان خلال 10 سنوات تم انجاز 34% فقط من المدارس الكان مخطط لانجازها في بغداد.