شكرا لقرائتكم خبر عن عبور 8 مقاتلات.. تصاعد النشاط العسكري الصيني حول تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت تايوان أنها رصدت على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية ثماني مقاتلات صينية، عبرت خط المنتصف في مضيق تايوان.

وذكرت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الأحد، أنها رصدت أيضا منطادا واحدا، موضحة أنها أرسلت قواتها لمراقبة الوضع.

الصراع الصيني التايواني

أيضا أعلنت الوزارة أنها رصدت منطادا صينيا في المضيق، هو الأحدث ضمن مجموعة من المناطيد تقول تايوان إنها تراقب الطقس على الأرجح، ودفعتها الرياح السائدة في هذا الوقت من العام.

وقالت إن المنطاد، الذي رصدته بعد عبوره خط المنتصف أمس السبت، اتجه شرقا ثم اختفى بعد ساعة.

النشاط العسكري الصيني حول تايوان

وتشكو تايوان مرارا من النشاط العسكري الصيني حولها في الأعوام الأربعة الماضية.

وتكثف الصين مهامها حول تايوان مع قرب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الجزيرة في 13 يناير.

وخط المنتصف كان يعتبر في وقت ما حاجزا غير رسمي بين الجانبين، لكن الطائرات الصينية تحلق فوقه الآن على نحو دوري.

