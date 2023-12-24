شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 16 وإصابة 26.. حادث مروع في أكبر دول أمريكا الوسطى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت نيكاراجوا أكبر دول أمريكا الوسطى، حادثا مروعا لحافلة قتل فيها 16 شخصا، على الأقل.

ويأتي من بين الضحايا ستة أطفال، فيما أصيب أكثر من 26 شخصا بعضهم في حالة خطيرة.

أخبار متعلقة عبور 8 مقاتلات.. تصاعد النشاط العسكري الصيني حول تايوان زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب تشيلي

حوادث في نيكاراجوا

وأفادت تقارير إعلامية باعتقال السائق، ومباشرة التحقيقات معه فيما إذا كان يسير بسرعة كبيرة.

وقالت نائبة الرئيس روزاريو موريللو، إن الحافلة كانت متجهة من واسلالا إلى ماتاجالبا في شمال البلاد واصطدمت بحاجز على جسر.

عقوبات على 100 مسؤول من نيكاراجوا

من جهة أخرى كانت فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، عقوبات على 100 مسؤول من نيكاراجوا عن مشاركتهم فى تقييد حقوق الإنسان لأبناء بلدهم، فى ظل نظام الرئيس دانيال أورتيجا ونائبه روساريو موريللو.

ونقلت صحيفة"ذا هيل" الأمريكية عن وزارة الخارجية قولها إنها فرضت قيودا خاصة بالتأشيرات على 100 من المسؤولين بالبلديات في نيكاراجوا من أجل"الترويج لمحاسبة نظام (أورتيجا/موريللو) عن الهجمات المستمرة على الحريات المدنية".