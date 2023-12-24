مصرع 19 شخصًا على الأقل في انقلاب حافلة في نيكاراغوا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

لقي 19 شخصًا بينهم 10 أطفال على الأقل مصرعهم أمس، جراء انقلاب حافلة على جسر في بلدة شمال العاصمة ماناغوا.

وأوضح مسؤولون في وزارة الصحة، أن الأطفال والفتيان العشرة الذين قُتلوا جراء الحادث تراوح أعمارهم بين أربعة و16 عامًا، ونحو 40 أصيبوا بجروح.

وقالت نائبة الرئيس روزاريو موريلو : “إن الحافلة كانت تقل نحو 70 راكبًا، وأن الحادث وقع في رانشو غراندي عندما فقد السائق السيطرة على الحافلة خلال عبوره أحد الجسور، ما أدى إلى انقلابها وارتطامها بالحاجز الحديدي الجانبي للجسر “.