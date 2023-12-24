المتروبوليت أنطونيوس برسالة الميلاد: صلواتنا نرفعها إلى طفل المغارة أن يحرّك ضمائر الشّعوب إلى الحق

اشار متروبوليت زحلة وبعلبك وتوابعهما أنطونيوس الصوري، في رسالة رعائيّة بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة الزمنيّة، الى انه "سلام في عيد ملك السّلام وربّ الأرباب الإله المتجسِّد لخلاص البشريّة والخليقة جمعاء. هو شاء أن يولد من مريم العذراء في "ملء الزّمان" (غلاطية 4: 4) دون أب هو المولود قبل الزّمان بدءٌ من دون ابتداء من الآب الَّذي لا بدء له بلا أمّ. هو الخالق الَّذي صار طفلًا ليكشف لنا سرّ الله المحبّة غير المدركة، وليصير لنا خلاصًا خالقًا إيّانا إلى حياة جديدة أبديَّة في جسده أي الكنيسة المقدّسة".

وتابع :"سَلاَمًا أَتْرُكُ لَكُمْ. سَلاَمِي أُعْطِيكُمْ. لَيْسَ كَمَا يُعْطِي الْعَالَمُ أُعْطِيكُمْ أَنَا. لاَ تَضْطَرِبْ قُلُوبُكُمْ وَلاَ تَرْهَبْ" (يو 14: 27). في العيد الحاضر نستقبل سلام الله في قلوبنا، سلامًا لا يعرفه العالم ولن يعرفه ما لم يقبل المسيح الرّبّ ملكًا وإلهًا. سلام المسيح يطرد الخوف لأنّه اشتراك في سلام الله بالنّعمة. الأغلبيّة الساحقة من البشر لا تعرف هذا السّلام. المؤمن المسيحيّ مدعوّ لاقتنائه بالتوبة وانفتاح القلب على النّعمة الإلهيّة".

واضاف " ثِقُوا! أَنَا هُوَ. لاَ تَخَافُوا" (مرقس 6: 50). في ظلّ هياج الاضطرابات والضيقات والحروب والمخاوف، نغلب كلّ شيء بثقتنا بالله. هو أمين ولا يترك المتّكلين عليه في الحقّ. دورنا كمسيحيين ان نسلك في الحقّ ونكون له شهودًا. العالم لن يتغيَّر ما لم نحمل نحن حقّ الرّبّ في حياتنا ونجسّده في أفكارنا وأقوالنا وأعمالنا. الحرب قائمة بين "أبناء إبليس" وزبانيته الذين يعملون شهوات أبيهم القتّال للنّاس منذ البدء والَّذي ليس فيه حقّ بل كلّه باطل والكذّاب وأبو الكذبة (راجع يوحنا 8: 44)، وبين أبناء الله الذين هم صانعو سلام (راجع متّى 5: 9) وأبناء القيامة والحياة الجديدة (لوقا 20: 36) والمنقادون لروح الرّبّ (رومية 8: 14) الصالح المعزي روح الحقّ، وهؤلاء يغلبون العالم (راجع 1 يوحنا 5: 4 و5؛ رؤيا 21: 7) ويصيرون ابناء الله.

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ولفت الى انه "أَخِيرًا أَيُّهَا الإِخْوَةُ افْرَحُوا. اِكْمَلُوا. تَعَزَّوْا. اِهْتَمُّوا اهْتِمَامًا وَاحِدًا. عِيشُوا بِالسَّلاَمِ، وَإِلهُ الْمَحَبَّةِ وَالسَّلاَمِ سَيَكُونُ مَعَكُمْ" (2 كو 13: 11). بالمحبّة العاملة في الخدمة والعطاء والاهتمام والعناية نحقِّق مسيحيّتنا ويكون لعيد ميلاد المسيح المخلّص دورًا في حياتنا. رغم ما في العالم من حروب وضيقات وما في بلادنا من ضياع وسقوط، يبقى لنا يقين الرّجاء أنّ الله يغلب ومخطّط خلاص العالم بالمسيح يسوع سيتحقّق، وهو قد تمّ فيه وممدود إلينا لنقتنيه بالروح القدس. الأشرار إلى زوال والصّابرون في الله إلى نصرٍ. العمر لحظة والحياة أبديَّة، يوجد من يختارون اللحظة على الأبديَّة، ويوجد من صبر إيمانهم ويقين رجائهم يجعل لحظتهم أبديَّة منذ الان ومضاءة بنور الحقّ الَّذي لا يزول".

واشار الى ان "صلواتنا نرفعها إلى طفل المغارة الإلهيّ أن يحرّك ضمائر الشّعوب وقلوبها إلى الحقّ لتصرخ في وجه الظّلم والوحشيّة والاستنسابيّة في العدالة، وان يولد بلدنا في سيرة الحقّ ومسيرة بناء دولة الحقّ حيث لا حقّ يضيع أو يُسلب، وأن يتوقّف سفك الدّماء في الحروب، وأن يتحرَّك الضّمير العالميّ لوقف ذبح أطفال فلسطين (الَّذين يُذبحون من هيرودس مرّة أخرى)، وقتل أمّهاتهم والمدنيين العُزَّل، وأن يتحرَّك كلّ دعاة السّلام إلى وقف الحروب والوحشيَّة ضدّ المستضعفين، وأن ينال كلّ صاحب حقّ حقّه بحياة كريمة في ظلّ قوانين تساوي بين كلّ البشر دون تمييز دينيّ أو عرقيّ".