"النشرة": ارتفاع منسوب مياه نهر الحاصباني نتيجة الامطار الغزيرة

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن "الأمطار الغزيرة التي تساقطت خلال اليومين الماضيين على منطقة حاصبيا ادت إلى ارتفاع منسوب مياه نهر الحاصباني إلى أعلى معداته هذا العام وتسبب بفيضانات اجتاحت المقاهي المحاذية لضفتيه كما وتسببت السيول بجرف الحصى والوحول من المرتفعات إلى وسط الطرقات الرئيسية والفرعية في المنطقة وحولت حفرها إلى مستنقعات اعاقت حركة السير كما حصلت بعض الانهيارات على طرقات العرقوب والخاصباني عملت البلديات على معالجتها".

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