أعلنت الشرطة الألمانية السبت، أنها شددت الإجراءات الأمنية حول كاتدرائية كولونيا بعد مؤشرات على هجوم مخطط له ليلة رأس السنة، بعد أسبوع من تحذير وزير الداخلية من التهديد المتزايد لعنف المتشددين.
واكدت الشرطة في بيان، "إنها ستستخدم كلاب التتبع لتفتيش الكاتدرائية بعد قداس المساء ثم ستغلقها وستقوم بإجراء فحص أمني لجميع الزوار الذين أوصتهم بالوصول إلى القداس مبكرا".
وكشفت الشرطة إنها لا تستطيع تقديم تفاصيل، مشيرة إلى استمرار التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الالمانية نفذت اجراءات مشددة حول كاتدرائية كولونيا بعد مؤشرات على هجوم مخطط له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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