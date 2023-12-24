اعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 485 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب بينهم 158 قتلوا منذ بدء العملية البرية. وأوضح الجيش في بيان أن تسعة من جنوده قتلوا السبت في المعارك في قطاع غزة. وهذه الحصيلة هي من الأكبر منذ بدء الهجوم البري على القطاع في 27 تشرين الأول .

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