12 قتيلاً و39 جريحاً في انفجار مصنع لمعالجة النيكل في إندونيسيا

تسبّب انفجار وقع في مصنع لمعالجة النيكل تموله الصين في شرق إندونيسيا بمقتل 12 شخصاً وإصابة 39 آخرين بجروح، على ما أفاد مسؤول في المجمّع الصناعي حيث المصنع.
ووقع الحادثفي مصنع لشركة "بي تي إندونيسيا ستينليس ستيل" في مجمع موروالي الصناعي على جزيرة سولاويزي على ما أفاد في بيان ديدي كورنيوان الناطق باسم المنطقة الصناعية هذه.
وأوضح المتحدث أنّ "العدد الحالي للضحايا هو 51 شخصاً هم 12 شخصاً قتلوا في الحادث و39 أصيبوا بجروح تراوح بين طفيفة وخطرة يتلقّون العلاج الطبّي راهنا".
وأضاف أنّ القتلى هم سبعة عمال إندونيسيين وخمس أجانب من دون أن يحدّد جنسيتهم.
وتظهر عناصر التحقيق الأولى أنّ الانفجار وقع خلال أعمال تصليح مصهر. واندلعت النيران في سائل سريع الاشتعال وامتدّت إلى خزانات أكسجين.
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