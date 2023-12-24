«أتبول على نفسي من الرعب».. جندي إسرائيلي عائد من غزة يروي وقائع الحرب

الشارقة - اميمة ياسر -

أدلى جندي إسرائيلي عائد من قطاع غزة، باعترافات صادمة أمام جلسة في الكنيست، كاشفا عن أنه "يتبول على نفسه من الرعب ليلا"، في ظل خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي معاركه مع المقاومة الفلسطينية في القطاع.

ووفقا لقناة "العربية"، قال الجندي أفيخاي ليفي الذي انسحب من معارك غزة: "أتخيل الآن أن قذائف (آر بي جي) تطير فوق رأسي.. وأتخيل نفسي داخل الجرافة وأقاتل وأشم رائحة الجثث".

وأضاف الجندي الإسرائيلي: "أتبول على نفسي خلال نومي من الخوف.. ولا أنام في غرفتي إذا لم أشرب زجاجة كحول فلا أتمكن من النوم".

وحمَّل "ليفي" مسئولية ما حصل له ولرفاقه للحكومة الإسرائيلية، قائلا: "هذه الحكومة تخلت عنهم في الحرب."

وواصل: "أجمع الجرحى بيدي هاتين أين أنتم؟.. تتكلمون عن المعاقين الجدد.. في الوقت الذي يوجد فيها معاقون هنا.. وهناك العشرات منهم تم التخلي عنهم.. أنا أتكلم عن نفسي تم التخلي عني".

جدير بالذكر أن تصريحات الجندي الإسرائيلي تزامنت مع فيديوهات أخرى لانسحاب جنود لواء جولاني، من الحرب بعد تكبدهم خسائر كبيرة، حيث شوهدوا وهم يرقصون فرحا بمغادرتهم.