شكرا لقرائتكم خبر عن 12 قتيلاً و 39 جريحاً في انفجار مصنع بإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 12 شخصاً وأصيب 39 آخرين بجروح نتيجة انفجار وقع اليوم في مصنع لمعالجة النيكل شرق إندونيسيا.

وأفاد المتحدث الرسمي للمنطقة الصناعية ديدي كورنيوان، في بيان، أن الانفجار وقع في مصنع على جزيرة سولاويزي، حيث بلغ مجموع الضحايا حاليًا 51 شخصاً بينهم 12 شخصاً قتلوا في الحادث و39 أصيبوا بجروح تراوحت بين طفيفة وخطرة.

وأضاف أنّ التحقيق الأولى بين أنّ الانفجار وقع خلال أعمال تصليح مصهر، واندلعت النيران في سائل سريع الاشتعال وامتدّت إلى خزانات أكسجين، مشيرًا أن الحريق أخمد قبل ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.