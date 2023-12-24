شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة جنوبي البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت ولاية ساو باولو بجنوبي البرازيل، حادث تحطم طائرة صغيرة في منطقة سكنية.

وقتل خمسة أشخاص، من بينهم قاصر، وفقا لوسائل إعلام محلية.

حوادث تحطم الطائرات في البرازيل

وكانت الطائرة من طراز "أر في10-" ذات محرك واحد تتسع لطيار وثلاثة ركاب.

وأشارت التقارير أن رجال الإطفاء لم يكشفوا عما إذا كان جميع الضحايا كانوا مسافرين على متن الطائرة "الصغيرة الحجم" أم لا.

مقتل 14 شخصا

وقبل نحو شهرين أعلن رئيس بلدية محلي، أن طائرة تحطمت في ولاية الأمازون في شمال البرازيل، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا.

ووقع الحادث حينها في إقليم بارسيلوس على بعد نحو 400 كيلومتر من مدينة ماناوس عاصمة الولاية.

وأكد إدسون دي باولا رودريجز رئيس بلدية بارسيلوس تحطم طائرة متوسطة الحجم.