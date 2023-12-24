أسوشيتيد برس تكشف عن فاتورة الخسائر الصينية جراء الزلزال الأخير

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية ، اليوم الأحد ، أن الزلزال القوي الذي ضرب شمال غرب الصين قبل أيام وأدى إلى مقتل 148 شخصا على الأقل تسبب في خسائر اقتصادية تقدر بعشرات الملايين في قطاعي الزراعة وصيد الأسماك.

وأفادت الوكالة، في تقرير أعدته حول هذا الشأن، ونقلته وكالة انبتء الشرق الأوسط، أن قناة CCTV الحكومية الصينية أعلنت أن المسئولين في مقاطعة قانسو أجروا تقييمات أولية أظهرت أن الصناعات الزراعية وصيد الأسماك في المقاطعة خسرت 532 مليون يوان أي حوالي 74.6 مليون دولار.

وذكر التقرير أن السلطات تدرس الاستخدام الأمثل لصندوق الإغاثة، الذي تم إنشاؤه قبل أيام، لتمكين القطاع الزراعي من استئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة منطقة جبلية ليلة الاثنين الماضي تقع بين مقاطعتي قانسو وتشينغهاي على بعد حوالي 1300 كيلومتر (800 ميل) جنوب غرب العاصمة الصينية بكين. وقال التلفزيون المركزي إن 117 شخصا قتلوا في قانسو و31 آخرين في تشينغهاي المجاورة، في حين لا يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين. وأصيب ما يقرب من 1000 شخص ودُمر أكثر من 14 ألف منزل.

وذكرت وكالة أنباء الصين "شينخوا" الرسمية أن رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج حث السلطات خلال زيارة قام بها، أمس السبت، إلى عدة قرى في قانسو ومقاطعة في تشينغهاي، على تحسين الظروف المعيشية للناجين من الزلزال بكل الوسائل المتاحة.

وأضاف التقرير أن لي قال إن الأولوية القصوى لجهود الإغاثة هي التأكد من بقاء الناس دافئين وآمنين في فصل الشتاء في حين قالت شبكة CGTN، الذراع الدولية للإذاعة الحكومية الصينية، إنه تم بناء الدفعة الأولى المكونة من 500 وحدة سكنية مؤقتة للمقيمين في قرية ميبو في قانسو، مساء أمس الأول خاصة بعدما قضى العديد منهم الليل في ملاجئ أقيمت في المنطقة مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون درجة التجمد. وأقيمت الجنازات، وبعضها يتبع التقاليد الإسلامية لكثير من السكان في المنطقة المتضررة.