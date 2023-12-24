المبادرة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المناطق التاريخية والأثرية فى قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، اليوم، الأحد، عن مخطط لقوات الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة استهداف جميع المناطق التاريخية والأثرية فى قطاع غزة، بالإضافة إلى ممارسة عملية إبادة شاملة ومسح للتاريخ والحضارة الفلسطينية.

وقال البرغوثي في مداخلة تليفزيونية، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، "إن من أبرز المعالم التاريخية التى تم استهدافها فى غزة، مسجد العمرى، والكنائس الآثرية والمتاحف الفلسطينية والتى تم سرقة محتوياتها بالكامل وتدميرها".

وأضاف أن الاعتداءات لا تقتصر على قطاع غزة فحسب بل تمتد إلى الضفة الغربية، مثل بلدة سبسطية والتى تعد أكثر المناطق الأثرية أهمية، فهي تتعرض لسيطرة إسرائيلية واعتداءات متواصلة، لافتا إلى أن المسجد الاقصي أيضا يمثل هدفا متواصلا للاستيطان الإسرائيلي، وأيضا الحرم الإبراهيمي فى الخليل، وكنيسة القيامة فى القدس، وكنيسة المهد فى بيت لحم .

وأشار إلي أن هناك عمليات سرقة ممنهجة للأثار الفلسطينية قد بدأها وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه ديان فى عام 1967 للاستيلاء على العديد من الأثار التاريخية التى تعود لأزمنة مختلفة فى فلسطين، لافتا إلى أن هناك شركات إسرائيلية خاصة تقوم حاليا بتشغيل لصوص للتنقيب والاستيلاء على الآثار الفلسطينية .

وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية،إن جيش الاحتلال دمر أكثر من 75% من المنشآت فى غزة تتضمن جامعات ومستشفيات و204 مركز طبي وأكثر من 266 مدرسة .

وشدد علي ضرورة الضغط علي إسرائيل وتنظيم حملة عالمية ودولية لإجبارها على دفع تعويضات على كل ما دمرته فى قطاع غزة، مشيرا إلى أن حجم الدمار الذى خلفته القوات الإسرائيلية تجاوزت نسبته 40 مليار دولار.

وتابع :" يجب أن تتضافر الجهود العربية والإسلامية والمنظمات الدولية مثل اليونسكو لرفع قضية تجبر إسرائيل على دفع التعويضات ليعلم المعتدي أنه سيحاسب على جرائمه ".