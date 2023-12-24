الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع بقصر الاتحادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
ذكرت فضائية اكسترا نيوز في نبأ عاجل لها، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل منذ قليل، الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بقصر الاتحادية.
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
ذكرت فضائية اكسترا نيوز في نبأ عاجل لها، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل منذ قليل، الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بقصر الاتحادية.
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.