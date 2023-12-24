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الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع بقصر الاتحادية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

ذكرت فضائية اكسترا نيوز في نبأ عاجل لها، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل منذ قليل، الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بقصر الاتحادية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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