الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع بقصر الاتحادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

ذكرت فضائية اكسترا نيوز في نبأ عاجل لها، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل منذ قليل، الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بقصر الاتحادية.