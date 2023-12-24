مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطنى: الرئيس السيسى يستمع لكل شركاء الوطن

القاهرة - سامية سيد - قال علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي استكمال جلسات الحوار، يؤكد علي أن برنامج الرئيس هو مخرجات الحوار الوطني، وأن اعلان التزامه بكل ما سينتج عن الحوار كان أمر دائم حتي بعد فوزه وحصوله على هذه الملايين الضخمة من الأصوات، وهو ما يبرز احترامه وتقديره لكل شركاء الوطن حتي المختلفين معه.

وأضاف عصام في تصريح لـ"الخليج 365" أن الحوار الوطني أهم حدث سياسي في مصر، لافتا إلى أن النقاش بين المختلفين ايديولوجيا يساهم في تأسيس مجتمع سياسي متنوع ويرسخ قيم التعددية الحزبية والتي أكد عليها الدستور في مادته الخامسة.

واستكمل قائلا: "المحليات والصناعة والتعليم والصحة والتكنولوجيا والبحث العلمي وقضايا الشباب والعدالة الاجتماعية والثقافة من أهم الملفات التي يجب أن تكون لها السبق خلال العامين القادمين، وأن نعمل علي تطوير هذه الملفات من أجل تحسين حياة المواطنين"، وهو ما سيكون لجلسات الحوار الوطني فيه دور كبير، والذي سيساهم فى إزالة العقبات داخل المجتمع بشرط تقديم مقترحات جادة، منوها أنه على مستوى المحليات فقد كان هناك رغبة حقيقة لإجراء انتخابات المحليات لدى كافة المشاركين بالجلسات.