شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ: نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز الرئيس السيسى أبهرت العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز الرئيس السيسى أبهرت العالم، وأكدت قناعة الشعب به كزعيم وقائد للدولة فى هذه المرحلة العصيبة من تاريخها، والدعم الشعبي غير المحدود للرئيس ليستكمل بعون الله بناء الجمهورية الجديدة.

وقال رئيس المجلس خلال الجلسة العامة اليوم للمجلس: شاهدنا وشاهد العالم يوم الاثنين الماضي إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية التى جرت مطلع هذا الشهر.

وأضاف تلك الانتخابات التى أبهرت العالم بتنظيمها ونزاهتها وعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فيها حيث قاربوا الخمسة وأربعين مليون ناخب بنسبة بلغت ٦٦.٨٪؜ من مجموع الناخبين المقيدين، وهى نسبة لم تبلغها انتخابات من قبل كما أنها نسبة قياسية بمقاييس الدول الديموقراطية، كان للرئيس عبد الفتاح السيسي ٨٩.٦٪؜ منها وهى نسب لها عدة دلالات، أولها قناعة الشعب به كزعيم وقائد للدولة فى هذه المرحلة العصيبة من تاريخها، والثانية الدعم الشعبي غير المحدود للرئيس ليستكمل بعون الله بناء الجمهورية الجديدة التى أسس قواعدها منذ عشر سنوات وقطع أشواطا كبيرة في بناء أركانها على أسس متينة وهادفة فى كل المجالات، مما أثمر عن نهضة كبرى وشاملة. رغم كل الأزمات العالمية التى تعلمونها

وتابع قائلا ثالث الدلات لنتيجة الانتخابات هى دعم الشعب وتفويضه للرئيس فى اتخاذ كل ما يلزم لحماية الأمن القومى المصري من المخاطر التي تحيط بحدود الدولة من جميع الجهات، وعلى الأخص الحدود الشرقية التى تشهد اعتداء إسرائيلياً غاشماً على شعب غزة الأعزل ودمار القطاع دماراً لم ير العالم مثله منذ الحرب العالمية الثانية بغية تهجير شعب غزة الى سيناء، الذي قابله الرئيس بموقف صلب واضح رافض لتلك الحرب ورافض للتهجير القسرى لا سيما إلى مصر فدلت هذه الانتخابات على أن الشعب يؤيده فيما اتخذه من قرارات أو إجراءات ويفوضه فيما يراه سيادته لازماً لصالح الوطن.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: بادرت فور إعلان النتيجة بتهنئة الرئيس باسمكم جميعاً، واسمحوا لي من هذا المنبر أن نجدد التهنئة له بهذا الفوز المستحق، ونقول لفخامته سر على بركة الله وحفظه وجميعنا معك.

ووجه عبد الوهاب عبد الرازق الشكر للشعب المصري العظيم على اختياره للرئيس السيسى رئيساً، وعلى مشاركته التى لم تبلغ نسبتها انتخابات من قبل حتى فى أكثر الدول ديمقراطية كما ذكرت منذ قليل، مما دل للعالم على وعي هذا الشعب وإدراكه لما يحيط بالأمة من مخاطر، واصطفافه خلف رئيسه صفاً واحداً، معارضة وموالاه ليقول للعالم نحن مع قائدنا هدفنا واحد ومصيرنا واحد.

كما وجه الشكر لجميع جهات الدولة مضيفا أخص القوات المسلحة والشرطة والجهات والهيئات القضائية والهيئة الوطنية للانتخابات على تنظيمها لانتخابات مشرفة خلت من أية تجاوزات.

ووجه الشكر ايضا للصحافة والإعلام على تغطيتها لتلك الانتخابات بحياد وشرف إعلامى.

وقال رئيس المجلس: أشكركم جميعا على ما شاهدته وتابعته شخصيا بصفتي النيابية والحزبية من جهود مضنية بذلتموها سواء فرادى أو أحزاباً، أخرجت هذه الانتخابات فى ثوبها الجميل الذي نباهي به العالم، وذلك من خلال ندواتكم ومؤتمراتكم التي عقدتموها ونشرتم من خلالها الوعي بين الناخبين وجموع المواطنين بأهمية المشاركة الايجابية فى الانتخابات كحق وواجب دستوري ووطني، مما شجع تلك الملايين على التوجه لصناديق الانتخابات، وأخيراً نجدد التهنئة والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي فى ولايته الثالثة لقيادة البلاد، ونقول لسيادته وفقكم الله وسدد خطاكم.