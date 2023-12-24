أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في عظته خلال القداس الالهي في بكركي، اننا "ندين الحرب الابادية الوحشية الدائرة في غزه ونرفض امتدادها الى القرى الجنوبية ولبنان ليس أرض حرب بل ارض حوار وسلام".
ورأى الراعي ان "امتداد الحرب الى جنوب لبنان يأتي خلافا للقرار ١٧٠١، ومن الضرورة عودة لبنان الى حياده كمدافعٍ بالدبلوماسية عن أي حقوق ضائعة"، مشيرا الى ان "اعلان بعبدا اكد حياد لبنان واعتمده مجلس الأمن وطالب بتطبيقه نصاً وروحاً".
وشدد الراعي على ان "حياد لبنان ليس أمراً جديداً بل هو من صميم هوية لبنان منذ العام ١٨٦٠ وهو حياداً سياسياً بحيث لا يُحارِب ولا يحارَب".
كانت هذه تفاصيل خبر الراعي: ندين الحرب الإبادية الوحشية الدائرة في غزة ونرفض امتدادها إلى القرى الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.