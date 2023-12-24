الراعي: ندين الحرب الإبادية الوحشية الدائرة في غزة ونرفض امتدادها إلى القرى الجنوبية

أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في عظته خلال القداس الالهي في بكركي، اننا "ندين الحرب الابادية الوحشية الدائرة في غزه ونرفض امتدادها الى القرى الجنوبية ولبنان ليس أرض حرب بل ارض حوار وسلام".

ورأى الراعي ان "امتداد الحرب الى جنوب لبنان يأتي خلافا للقرار ١٧٠١، ومن الضرورة عودة لبنان الى حياده كمدافعٍ بالدبلوماسية عن أي حقوق ضائعة"، مشيرا الى ان "اعلان بعبدا اكد حياد لبنان واعتمده مجلس الأمن وطالب بتطبيقه نصاً وروحاً".

وشدد الراعي على ان "حياد لبنان ليس أمراً جديداً بل هو من صميم هوية لبنان منذ العام ١٨٦٠ وهو حياداً سياسياً بحيث لا يُحارِب ولا يحارَب".