المنخفض الجوي ينحسر تدريجيا اعتبارا من مساء اليوم

اعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان "تأثير المنخفض الجوّي المصحوب بكتل هوائية باردة يخف عن لبنان وينحسر تدريجيا اعتبارا من مساء اليوم الاحد".

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة و تساقط أمطار متفرقة ومتقطعة مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠ متر وما فوق كما يتكون الضباب على المرتفعات ، نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتبارا من ارتفاع ١٨٠٠ متر خلال الليل .

الإثنين: غائم جزئيا مع امطار خفيفة متفرقة فجراّ دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات ويتكون ضباب محلي على الجبال . يتحول الطقس بعد الظهر إلى قليل الغيوم.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

الأربعاء: قليل الغيوم مع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية.