وزير الدفاع البريطاني: لن نسمح بأن يصبح أي طريق بحري منطقة محظورة خصوصا البحر الأحمر

اشار وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، الى ان "هجمات الحوثيين تهديد مباشر للتجارة الدولية والأمن البحري، ولن لننسمح بأن يصبح أي طريق بحري منطقة محظورة خصوصا البحر الأحمر".

وفي حديث لصحيفة "التايمز" البريطانية، لفت شابس الى انه "يجب أن نظل ملتزمين بصد هذه الهجمات لحماية التدفق الحر للتجارة العالمية".

واضاف :"مصممون على أن تظل بريطانيا طرفا رئيسيا في صد الهجمات التي تهدد الأمن البحري".