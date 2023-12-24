بري: سيبقى الميلاد ميلادًا للفرح العظيم والرجاء والخلاص وشهادة للحق والحقيقة

اشار رئيس مجلس النواب نبيه بري، في تصريح له عشية عيد ميلاد المجيد الى انه "بالرغم من حجم الألم وإتساع الجرح من كنيسه المهد في بيت لحم الى "المعمدانية" في قطاع غزة وكل الجغرافيا الفلسطينية، سيبقى الميلاد ميلادًا للفرح العظيم والرجاء والخلاص، وشهادة للحق والحقيقة من فلسطين أرض الفداء الى أرجاء المعمورة".
وختم بري قائلا: "مبارك للبنانيين عامة، وأبناء الطوائف المسيحية، مولد رسول المحبة والكلمة الطيبة وإشراقة الأمل".
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