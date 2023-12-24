شكرا لقرائتكم خبر عن موجات حرارة عالية وحرائق غابات تضرب أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية اليوم، من احتمالات نشوب حرائق في العديد من الغابات بمختلف الولايات، نتيجة للموجة الحارة التي تعم البلاد وخصوصاً في ولاية أستراليا الغربية، والإقليم الشمالي المجاور وولاية كوينزلاند في الشرق.

وأكدت أن درجات الحرارة في بعض المناطق قد تصل إلى نحو 45 درجة مئوية.

ظاهرة النينيو

من جانبه، أفاد متحدث باسم إدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ أن أكثر من 1000 من رجال الإطفاء شاركوا في مكافحة الحرائق على مستوى الولاية خلال الأيام الخمسة الماضية.

يُذكر أن مناطق من شرق أستراليا شهدت هذا الشهر عدة حرائق بسبب ظاهرة النينيو، مما يؤدي لإحداث موجات حارة وأعاصير وجفاف وحرائق بالغابات.