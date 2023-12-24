شكرا لقرائتكم خبر عن 42 ألف شخص هذا العام.. حادث جديد يرفع وفيات العنف المسلح في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل رجل وأصيبت امرأة في إطلاق نار داخل مركز تسوق في مدينة أوكالا بولاية فلوريدا الأمريكية.

وتلقت الشرطة اتصالات استغاثة بشأن إطلاق عدة طلقات نارية داخل مركز بادوك للتسوق.

حوادث إطلاق النار في أمريكا

وأوضحت أن المكالمة جاءت لوصف سيناريو "إطلاق نار نشط"، لذلك استجابوا بحضور كثيف للشرطة.

ودخل الضباط على الفور إلى مركز التسوق، واكتشفوا أنه لم يكن موقع إطلاق نار نشط، وأن الشرطة وصفت حادث إطلاق النار بأنه عمل عنف مستهدف.

وأخلي بادوك مول في أوكالا ولم يعد هناك أي تهديد، فيما أكد رئيس الشرطة العثور على رجل بالغ مقتولا داخل مركز التسوق متأثرا بجراحه.

ضحايا حوادث إطلاق النار في أمريكا

كما عثر على امراة مصابة بطلق ناري في ساقها ، وجرى نقلها إلى المستشفى، ومن المتوقع أن تبقى على قيد الحياة.

ولا تزال تبحث الشرطة عن المشتبه به، الذي وصف بأنه رجل أسود يرتدي سترة سوداء.

يشار إلى أن وفيات العنف المسلح في الولايات المتحدة، تقترب من 42 ألف شخص هذا العام، وفقا لأرشيف العنف المسلح.