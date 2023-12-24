شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب بنما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة تشريكي في بنما.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 197 كيلومترًا جنوب بلدة بوريكا الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 10 كيلومترات.

أخبار متعلقة 42 ألف شخص هذا العام.. حادث جديد يرفع وفيات العنف المسلح في أمريكا موجات حرارة عالية وحرائق غابات تضرب أستراليا

ولم تصدر تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية تسونامي جراء الزلزال، كما لم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

مركز رصد الزلازل

من ناحية أخرى، ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة وقع قبالة ساحل منطقة بيو بيو في تشيلي اليوم الأحد.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال وقع على عمق 19 كيلومترا.