غزة..ارتفاع الشهداء الصحفيين إلى 101 منذ بداية العدوان الإسرائيلي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأحد، مقتل الصحفي الفلسطيني أحمد المدهون، في قصف إسرائيلي شمالي القطاع، ما يرفع عدد الصحفيين القتلى منذ بداية الحرب الإسرائيلية إلى 101.



وقال المكتب، في بيان: "ارتقاء الصحفي الشهيد أحمد جمال المدهون، نائب مدير وكالة الرأي الفلسطينية (تابعة لحكومة غزة)، على يد الغدر الإسرائيلي في محافظة شمالي القطاع".



وأضاف: "بذلك يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 101 منذ بدء الحرب الوحشية على قطاع غزة".



والسبت، قال المكتب الحكومي، في بيان، إن عدد الصحفيين الذين قتلوا خلال الحرب على قطاع غزة بلغ 100 صحفي.



ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء السبت "20 ألفا و258 شهيدا و53 ألفا و688 جريحا معظمهم أطفال ونساء"، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة. ​​​​​​​

الأناضول

