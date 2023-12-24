قيادة أمريكية تعلن عن تجدد هجمات الحوثيين على سفتن الشحن بالبحر الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" ، اليوم الأحد، عن إطلاق صاروخين بالستيين مضادين للسفن باتجاه خطوط شحن دولية في البحر الأحمر من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وقالت القيادة المركزية ، بحسب ما نقلته وكالة انباء اللشرق الأوسط ، إن المدمرة الأمريكية "لابون" أسقطت 4 طائرات مسيرة أطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن وكانت متجهة نحو المدمرة، مشيرة إلي أن صاروخ سقط بالقرب من ناقلة نفط تحمل العلم النرويجي والآخر أصاب ناقلة تحمل العلم الهندي بدون وقوع إصابات .