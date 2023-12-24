مستشار الرئيس الفلسطيني: الأوضاع في غزة تتفاقم وسط تصاعد القصف لقوات الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش ، عن تفاقم الأوضاع في غزة وسط تصاعد قوات الاحتلال الإسرائيلي لعمليات القصف والاستهداف من أجل تنفيذ مخططات التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية.

قال الهباش ـ في مداخلة تليفزيونية، ووفقًا لوكالو انباء الشرق الأوسط، إن "كل لحظة تمر يصبح الوضع في قطاع غزة أكثر كارثية ومأساوية في ظل تصاعد الاحتلال عمليات القصف والاستهداف بهدف ترحيل المواطنين إلى خارج القطاع وإصرار حكومة بنيامين نتنياهو على تصفية القضية الفلسطينية".

استنكر المسؤول الفلسطيني بشدة المطالبات الإسرائيلية الموجهة إلى أهالي القطاع بمغادرة منازلهم في غزة، مما يعطي تأكيدا ودليلا واضحا على أنها مازالت مصرة على تنفيذ مخطط التهجير القسري بالتوازي مع تصعيد الجرائم في الضفة الغربية.

حذر من عواقب استمرار قوات الاحتلال في منع دخول المساعدات إلى غزة وسط نفاذ المستلزمات الغذائية والطبية والإغاثية في ظل تقلبات جوية كبيرة نتيجة العواصف الشتوية الباردة مع عدم وجود أي أماكن آمنة في القطاع، قائلا "إن الوضع مأساوي للغاية في ظل الأجواء الشتوية الباردة وسط عدم وجود مأوى أو مستلزمات طبية أو إنسانية وانعدام تواجد أي مكون من مكونات الحياة الطبيعية التي يحتاجها المواطن في غزة".