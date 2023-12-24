شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن محسب يطالب بتوسيع دور القطاع الخاص في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تستهدف أن تصبح مصر إحدى البلدان الرائدة فى اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم، وهو ما سيتيح توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل القومى خلال الأعوام المقبلة، فضلاً عن تعزيز خفض الانبعاثات بما يتفق والجهود الوطنية لحماية البيئة.

وأضاف "محسب"، أن الهيدروجين يحتوى على ما يقرب من ثلاثة أضعاف الطاقة التى يحتويها الوقود الأحفوري، مما يجعله أكثر كفاءة، مشيرا إلى أنه وبخلاف الهيدروجين الذى يتم إنتاجه من الوقود الأحفورى الملوث، يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر من المياه باستخدام الطاقات المتجددة على غرار الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه بحلول عام 2050، ستتحول دول شمال أفريقيا إلى مصدر رئيسى للهيدروجين الأخضر محققة أرباحا تفوق 100 مليار دولار، وأن أوروبا ستكون السوق الرئيسى لهذه الطاقة البديلة، التى ستعيد رسم خريطة الطاقة والموارد العالمية، مشيرا إلى أن التقارير العالمية تشير إلى إنشاء سوق بقيمة 1,4 تريليون دولار سنويا بحلول العام 2050".

وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر لديها فرصة قوية لكى تكون مصدرا مهما لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لما تملكه من موقع جغرافى متميز، ومصادر مياه متنوعة، مشيرا إلى أن التحدى الأكبر الذى يواجه الحكومة هو ارتفاع تكاليف إنتاج الهيدروجين حيث تصل تكلفة إنتاجه من 4 إلى 6 مليارات للكيلوجرام، كما أن ارتفاع التكاليف الرأسمالية من منشآت ومعدات يضع تحدى فى استمرار التوسع فى صناعته، الأمر الذى يتطلب تفعيل دور القطاع الخاص والبنوك فى دعم مشروعات التحول الأخضر.