النشرة: ارتفاع منسوب مياه نهري الليطاني والغزيل في البقاع بعد هطول الامطار بغزارة

افاد مراسل "النشرة" في البقاع عن ارتفاع منسوب مياه نهري الليطاني والغزيل في البقاع بعد هطول الامطار بغزارة في الايام الماضية. كما ارتفع منسوب المياه في الابار الارتوازية لري المياه بعدما جف البعض منها.

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