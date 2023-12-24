احتفالات ميلادية في رشميا بمشاركة نواب عاليه وفاعلياتها

إحتفلت بلدة رشميا بعيد الميلاد على مدى ثلاثة ايام متتالية، واستهلت الاحتفالات بريسيتال ميلادي في كنيسة مار قرياقوس الرعائية تحت عنوان "كلمة الله صارت انسان هللويا" من تنظيم رئيس دير مار يوحنا المعمدان الأب انطوان بدر بالتعاون مع جوقة الشبيبة الانطونية وحضره النائب راجي السعد وفاعليات البلدة والجوار.

ثم نظّمت مدرسة الراهبات الانطونيات برئاسة الأخت رولا فغالي ريسيتالاً ميلادياً بإدارة الاخت لميس قالوش تحت عنوان "وعلى الارض السلام" شارك فيه 120 تلميذاً وتلميذة من طلاب المدرسة.

وفي اليوم الثالث إلتقى عدد من أبناء رشميا كباراً وصغاراً في مقر نادي العمر الثالث بدعوة من نائبة رئيس البلدية سلوى خطار، قبل أن ينضم الجميع إلى الاحتفال الحاشد الذي دعت إليه رابطة الشبيبة الرشماوية برئاسة رئيسها سليم ابي ضاهر تحت عنوان "ليلة عيد" وتخلله تساعية الميلاد أحياها الأب بدر بمعاونة الأخت قالوش وجوقة الشبيبة الانطونية وأعقبها توزيع هدايا العيد على أطفال البلدة وشرب نخب العيد بمشاركة النائب مارك ضو، ورئيس بلدية رشميا منصور مبارك على رأس وفد من أعضاء المجلس البلدي، رئيس رابطة مخاتير عاليه زياد الأصفر، رئيس مجالس الأقضية في التيار الوطني الحر بول نجم، رئيس مكتب المخاتير في حزب القوات اللبنانية ميشال الحران، رئيس مركز رشميا في القوات مارون وهبه، الرئيس السابق لرابطة الشبيبة الرشماوية سعد الياس، وفد من مؤسسة الدكتور جيلبير المجبّر الاجتماعية، رئيسة مدرسة مارقرياقوس للراهبات الانطونيات الأخت رولا فغالي، والسيدين ابراهيم عبد النور وسيرج يونان.

وألقى رئيس الرابطة كلمة شكر فيها تعاون أعضاء لجنة الوقف والشبيبة الانطونية الذين عبّروا عن نخوتهم ومحبتهم للأرض وخدمة المجتمع. وقال "أهلي في رشميا نحن جميعاً أقوياء جنباً إلى جنب ولا نخاف الصعوبات ونواجهها"، سائلاً "كيف نخاف بوجود يسوع والعذراء ومار شربل"، وأضاف "ليس المهم ما هو موجود تحت شجرة الميلاد إنما الأهم من هم موجودون حول هذه الشجرة في ليلة العيد".