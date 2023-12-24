نتانياهو: لا نرضخ لأي ضغوط دولية وقرار استمرار الحرب نتخذه وحدنا

اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى انه "سنواصل القتال حتى نحقق أهدافنا بالقضاء على حماس وإعادة المختطفين وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لنا".
وشدد نتانياهو على "اننا لا نرضخ لأي ضغوط دولية وقرار استمرار الحرب نتخذه وحدنا"، لافتا الى انه "أبلغت الرئيس الاميركي جو بايدن أننا سنواصل القتال حتى تحقيق الانتصار وأبدى تفهمه لذلك".
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