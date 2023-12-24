تعرف على حلول زين أعمال للشركات

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بغداد - ياسين صفوان - استخدامات أصحاب الاعمال لخدمات الاتصال تختلف عن الاستخدام الشخصي، حيث وفرت زين أعمال خطوط الدفع اللاحق والخطوط الهجينة (الهايبرد) التي تتيح للشركات تقليل كلف الاتصال بين موظفيها من جهة وبنفس الوقت تعطي المرونة اللازمة للمستخدم من التمتع بخدمات الاتصالات والبيانات على خطوطهم.



هذه الخطوط تتميز بعروض تنافسية وتتيح للشركات إدارة النفقات بطريقة مبتكرة وفعالة.

خط زين اعمال 1 (ريادة (: باقات اعمال "ريادة" الشهرية متعددة، تحتوي دقائق ورسائل ووحدات انترنت لكل باقة، تلبي احتياجات رواد الاعمال والشركات والمؤسسات، حيث التحكم بمصاريف الاتصالات أصبح فعالا.. يمكن اختيار الباقات كخطوط دفع مسبق او باقات هجينة حيث يمكن استخدام الباقات بشكل شهري مع خاصية الدفع اللاحق بنفس الوقت.

خط زين اعمال 2 (سوبر بيزنس (:يقدم خط سوبر بيزنس خاصية الدفع حسب الاستخدام، حيث يتمكن رواد الاعمال والشركات والمؤسسات من تحديد سقف استخداماتهم حسب الاحتياج خط زين اعمال 3 (بيزنس دولي): يوفر خط بيزنس دولي للشركات التي تستخدم الاتصالات الدولية باقة من الدقائق الدولية المجانية لمختلف الدول. حلول الأعمال

خدمة نقل البيانات (M2M) : تُمكّن خدمة نقل البيانات بين الأجهزة عبر خدمة (M2M) الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية ومختلف القطاعات وبشكل مبتكر أجهزة زين فاي

قوة مشاركة الإنترنت بأعلى سرعة.. في أي وقت.. في أي مكان

جهاز زين فاي 1: جهاز بتقنية 4.5G+ الخاص بالشركات والمؤسسات يمكنكم من تسهيل وإتمام الاعمال المكتبية والاتصال بالبريد الالكتروني وتصفح الانترنت بأسرع وقت ومن أي مكان.