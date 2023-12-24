انت الان تتابع خبر تعرف على حلول زين أعمال للشركات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - استخدامات أصحاب الاعمال لخدمات الاتصال تختلف عن الاستخدام الشخصي، حيث وفرت زين أعمال خطوط الدفع اللاحق والخطوط الهجينة (الهايبرد) التي تتيح للشركات تقليل كلف الاتصال بين موظفيها من جهة وبنفس الوقت تعطي المرونة اللازمة للمستخدم من التمتع بخدمات الاتصالات والبيانات على خطوطهم.
هذه الخطوط تتميز بعروض تنافسية وتتيح للشركات إدارة النفقات بطريقة مبتكرة وفعالة.
خط زين اعمال 1 (ريادة (: باقات اعمال "ريادة" الشهرية متعددة، تحتوي دقائق ورسائل ووحدات انترنت لكل باقة، تلبي احتياجات رواد الاعمال والشركات والمؤسسات، حيث التحكم بمصاريف الاتصالات أصبح فعالا.. يمكن اختيار الباقات كخطوط دفع مسبق او باقات هجينة حيث يمكن استخدام الباقات بشكل شهري مع خاصية الدفع اللاحق بنفس الوقت.
خط زين اعمال 3 (بيزنس دولي): يوفر خط بيزنس دولي للشركات التي تستخدم الاتصالات الدولية باقة من الدقائق الدولية المجانية لمختلف الدول.
حلول الأعمال
خدمة نقل البيانات (M2M) : تُمكّن خدمة نقل البيانات بين الأجهزة عبر خدمة (M2M) الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية ومختلف القطاعات وبشكل مبتكر
أجهزة زين فاي
قوة مشاركة الإنترنت بأعلى سرعة.. في أي وقت.. في أي مكان
جهاز زين فاي 1: جهاز بتقنية 4.5G+ الخاص بالشركات والمؤسسات يمكنكم من تسهيل وإتمام الاعمال المكتبية والاتصال بالبريد الالكتروني وتصفح الانترنت بأسرع وقت ومن أي مكان.
خدمة الزبائن (حلول مركز الاتصال)
خدمة الـ Voice connectivity: تتيح هذه الخدمة للشركات تطوير عملية التواصل مع زبائنها وموظفيها عن طريق ربط الأنظمة الصوتية للشركات مثل البدالة الداخلية والمجيب الصوتي ومركز خدمة الزبائن وغيرها بشبكة زين العراق.
مركز خدمة الزبائن المصغر: ويعد من أفضل الحلول التكنولوجية للشركات والمؤسسات التي يقتضي عملها على توفير مركز خدمة زبائن لتوفير المرونة في التعامل مع المكالمات الواردة المتعددة في نفس الوقت لزيادة كفاءة الاستجابة للمكالمات وتوحيد اتصالات الشركات مع زبائنها من خلال رقم رئيسي واحد.
خدمة الرقم المختصر: توفر خدمة الرقم المختصر من زين الاعمال فرصة التميز للشركات من خلال إمكانية التواصل من زبائنهم بمستويات أعلى من السهولة والاحترافية.
خدمة الرسائل القصيرة الترويجية: تتيح خدمة الرسائل القصيرة الترويجية من زين أعمال لأصحاب الاعمال والشركات والمؤسسات التواصل مع زبائنهم وموظفيهم وعموم مشتركي زين العراق للترويج عن منتجاتهم وعروضهم وخدماتهم وبأسعار مميزة.
للتواصل معنا:
اتصل على رقم مركز خدمة الزبائن المخصص للشركات 307 أو 07802999307 على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.
للمزيد من المعلومات يرجى التفضل بزيارة موقعنا الالكتروني: www.iq.zain.com او مراسلتنا عبر البريد الالكتروني: [email protected].