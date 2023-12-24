شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل مفاعل نووي جديد في كوريا الشمالية يثير قلق أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ بشأن مؤشرات على بدء كوريا الشمالية في تشغيل مفاعل نووي تجريبي جديد، يعمل بالماء الخفيف في مجمع "يونجبيون" النووي.

وأعربت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في فيينا عن قلقها، وقالت إنه بدون مراقبة ومساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن مخاطر واسعة تمتد إلى كوريا الشمالية والمنطقة والصناعة النووية العالمية، مضيفة أن البرامج النووية والصاروخية الباليستية المحظورة الكورية الشمالية، تمثل تهديدا خطيرا للسلام والأمن الدوليين.

انتهاك لقرارات مجلس الأمن

كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد ذكرت الخميس الماضي أنه تم رصد نشاطا متزايدا، "يتوافق مع إدخال مفاعل الماء الخفيف الخدمة"، في يونجبيون.

وأوضحت الوكالة أن إطلاق الماء الدافئ مؤشر على أن المفاعل "وصل إلى مستوى الأهمية النووية".

وجدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، الحديث عن أن البرنامج النووي لكوريا الشمالية يمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وأضاف أن تشغيل مفاعل الماء الخفيف "أمر مؤسف للغاية".