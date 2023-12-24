باحث سياسي: الولايات المتحدة تحاول فرض إسرائيل في المنطقة.. وإسرائيل تقوم على نحر القيم الأخلاقية الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الكاتب والباحث السياسي الدكتور “علي الخشيبان”، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستميت في الدفاع عن إسرائيل في مجلس الأمن، محاولة منها لفرض إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط بالقوة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “هنا الرياض”، أن الولايات المتحدة الأمريكية تبنت منذ بداية الأحداث الرواية الإسرائيلية، ودعمتها بكافة أساليب الدعم الممكنة.

وأوضح أن القيم الأخلاقية الغربية سقطت في الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، موضحا أن إسرائيل نحرت هذه القيم من خلال انتهاكها لكافة القوانين الدولية والإنسانية في حرب غزة.