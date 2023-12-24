مستشار الرئيس الفلسطيني: الوضع في غزة يسوء مع مرور كل لحظة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الوضع في قطاع غزة يسوء ويصبح أكثر كارثية ومأساوية مع مرور كل لحظة، حيث يستهدف العدوان الإسرائيلي أهالي القطاع ويعمل على ترحيل عشرات العائلات وعشرات آلاف المواطنين من مناطق مختلفة من القطاع.

وأضاف الهباش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”: “الآن، جاء الدور في الترحيل على المنطقة الوسطى بقطاع غزة، وبالأمس، طلب جيش الاحتلال من المواطنين في المنطقة الوسطى مغادرة منازلهم في منطقة مخيم البريج ومدينة الزهراء وأجزاء من مخيم النصيرات”.

وتابع: “كل هذا يعطي إيحاءً ودليلا بينا على الهدف الحقيقي من وراء هذا العدوان الإسرائيلي وهو تهجير المواطنين وتصفية القضية الفلسطينية متذرعا بما حدث في السابع من أكتوبر، حيث يستهدف العدوان تفريغ قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية أو البدء في تصفيتها، لأن هذا المخطط الإسرائيلي لو نجح في قطاع غزة فإن الاحتلال سينقلب فيما بعده على الضفة الغربية والقدس، وعندها يتحقق الهدف الاستيطاني الاستعماري بإفراغ فلسطين لتصبح أرضا بلا شعب”.