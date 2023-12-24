المتحدث باسم حركة فتح: العالم عاجز عن القيام بدوره الإنساني تجاه وقف الحرب على غزة .. والفاجعة في القطاع لا يتحملها “الصخر”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المتحدث باسم حركة فتح “عبد الفتاح دولة”، أن العالم بأكمله عجز عن القيام بدوره الإنساني تجاه الحرب على قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن القيم الأخلاقية الغربية التي لطالما تغنت بها الدول الأوروبية سقطت في أول اختبار لها، تجاه الأحداث العنيفة الدائرة في قطاع غزة.

وأوضح أن القصف الإسرائيلي طال المنشآت المدنية والصحية في قطاع غزة، وخلف آلاف الشهداء والمصابين والمفقودين تحت الأنقاض، تحت أنظار المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تبنت الرواية الإسرائيلية منذ بداية الأحداث الجارية في قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل لم تكن ترتكب الجرائم في غزة إلا بضوء أخضر من واشنطن.