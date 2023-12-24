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التخصصات المطلوبة في وظائف الهيئة العامة للعقارات بالسعودية

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ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمملكة العربية ، اليوم الأحد، على محركات موقع "جوجل"، بعدما أعلنت عن توفر  4 وظائف إدارية وقانونية لحملة الشهادة الجامعية بالرياض.

وظائف الهيئة العامة لعقارات بالسعودية
 

ونوهت إدارة الهيئة العامة لعقارات بالمملكة العربية السعودية، أن الوظائف الشاغرة جاءت في التخصصات التالية:

1- كبير أخصائي تطوير المواهب:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
2- كبير مسؤولي استقطاب الكفاءات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

3- كبير أخصائي تخصيص:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

4- كبير مستشارين:
– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

التخصصات المطلوبة في وظائف الهيئة العامة لعقارات بالسعودية

  • الموارد البشرية.
  • إدارة الأعمال.
  • القانون.

رابط التقديم على وظائف الهيئة العامة لعقارات بالسعودية

ويمكن التقديم على وظائف الهيئة العامة لعقارات بالسعودية، من خلال الرابط التالي: " اضغط هنـــــــــــا".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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