ياسر رشاد - القاهرة - يبحث العديد من السعوديين، على محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن وظائف الهيئة العامة لعقارات الدولة، بعدما أعلنت عن توفر 4 وظائف إدارية وقانونية لحملة الشهادة الجامعية بالرياض.

الهيئة العامة لعقارات الدولة بالسعودية

وظائف الهيئة العامة لعقارات الدولة بالسعودية



ونوهت إدارة الهيئة العامة لعقارات بالمملكة العربية السعودية، أن الوظائف الشاغرة جاءت في التخصصات التالية:

1- كبير أخصائي تطوير المواهب:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

2- كبير مسؤولي استقطاب الكفاءات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

3- كبير أخصائي تخصيص:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

4- كبير مستشارين:

– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

التخصصات المطلوبة في وظائف الهيئة العامة لعقارات الدولة بالسعودية

الموارد البشرية.

إدارة الأعمال.

القانون.

رابط التقديم على وظائف الهيئة العامة لعقارات الدولة بالسعودية

ويمكن التقديم على وظائف الهيئة العامة لعقارات بالسعودية، من خلال الرابط التالي: " اضغط هنـــــــــــا".