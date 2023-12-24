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ياسر رشاد - القاهرة - يبحث العديد من السعوديين، على محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن وظائف الهيئة العامة لعقارات الدولة، بعدما أعلنت عن توفر 4 وظائف إدارية وقانونية لحملة الشهادة الجامعية بالرياض.
وظائف الهيئة العامة لعقارات الدولة بالسعودية
ونوهت إدارة الهيئة العامة لعقارات بالمملكة العربية السعودية، أن الوظائف الشاغرة جاءت في التخصصات التالية:
1- كبير أخصائي تطوير المواهب:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
2- كبير مسؤولي استقطاب الكفاءات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
3- كبير أخصائي تخصيص:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.
4- كبير مستشارين:
– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.
التخصصات المطلوبة في وظائف الهيئة العامة لعقارات الدولة بالسعودية
- الموارد البشرية.
- إدارة الأعمال.
- القانون.
رابط التقديم على وظائف الهيئة العامة لعقارات الدولة بالسعودية
ويمكن التقديم على وظائف الهيئة العامة لعقارات بالسعودية، من خلال الرابط التالي: " اضغط هنـــــــــــا".