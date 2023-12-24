حرفوش استنكر حرق اشجار الميلاد في طرابلس: حماية المسيحيين واجب علينا جميعاً

اشار صاحب مبادرة "جمهوريّة لبنان الثّالثة" عمر حرفوش، الى ان "حرق اشجار الميلاد في طرابلس رسالة الى المسيحيين ليهاجروا منها الى مناطق اكثر اماناً لهم في لبنان او الاغتراب"، متسائلا :"هل هذا هو المطلوب ؟ هل هذه تعاملي الاسلام ؟ هل هذه شيم الطرابلسيين "الاقحاح؟".
وتابع :"اقرأ سياسيي طرابلس يطالبون أمام الاعلام "بإعتقال خفافيش الليل"، وهم أنفسهم يقدمون لهم الحماية ويخرجوهم من السجون لأنهم مرتزقتهم".
واضاف :"يجب علينا حماية كل مسيحي في كل شارع ومنزل "وحارة" في طرابلس، انهم نحن ونحن هم"، لافتا الى ان "حماية المسيحيين واجب علينا جميعاً كلبنانيين، ولبنان منهم ولهم".
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