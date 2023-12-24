حرفوش استنكر حرق اشجار الميلاد في طرابلس: حماية المسيحيين واجب علينا جميعاً

اشار صاحب مبادرة "جمهوريّة لبنان الثّالثة" ​عمر حرفوش، الى ان "حرق اشجار الميلاد في طرابلس رسالة الى المسيحيين ليهاجروا منها الى مناطق اكثر اماناً لهم في لبنان او الاغتراب"، متسائلا :"هل هذا هو المطلوب ؟ هل هذه تعاملي الاسلام ؟ هل هذه شيم الطرابلسيين "الاقحاح؟".

وتابع :"اقرأ سياسيي طرابلس يطالبون أمام الاعلام "بإعتقال خفافيش الليل"، وهم أنفسهم يقدمون لهم الحماية ويخرجوهم من السجون لأنهم مرتزقتهم".

واضاف :"يجب علينا حماية كل مسيحي في كل شارع ومنزل "وحارة" في طرابلس، انهم نحن ونحن هم"، لافتا الى ان "حماية المسيحيين واجب علينا جميعاً كلبنانيين، ولبنان منهم ولهم".