المطران طربيه في رسالة الميلاد: السلام المنشود على الأرض هو شخص اسمه يسوع

وجه راعي أبرشيَّة أوستراليا، نيوزيلاندا وأوقيانيا المارونيَّة المطران أنطوان شربل طربيه رسالة إلى أبناء الكنيسة، بعنوان: "وعلى الأرضِ السَّلام"، اعتبر فيها انه "عِندما وُلِدَ الرَّبُ يسوع في مغارةِ بيتَ لحم، شَهِدَت سَماؤها ليتورجيا سَماويَّة احتَفَل بِها ملائِكةُ الله بذاك الذي قالَ عنهُ إشعيا: "الشَّعبُ السائرُ في الظُلمةِ أبصَرَ نوراً عظيماً" (أشعيا 9: 2)، َوقَد أنشَدَ جنودُ السماء ليلةَ الميلاد نشيداً عظيماً: "المجدُ لله في العُلى وعلى الأرضِ السَّلام والرَّجاءُ الصالحُ لبني البشر (لوقا 2-14)".

اضاف: "هذا النَّشيدُ الملائكي، الذي صارَ نشيداً لكنيسةِ الأرضِ نردّدُهُ دوماً في قداسِنا وصلواتِنا وطقوسِنا الليتورجية، إذ يتضمَّنُ المَعاني الميلاديّة الأساسيّة من مجدٍ وسلامٍ ورجاء".

ورأى "ان المَيلاد هو مجدُ اللهِ ، يقول القديس إيريناوس إنَّ مجدَ الله هو الإنسانُ الحي. كلمةُ الله المتجسِّد والذي صارَ إنساناً هو هذا الإنسانُ الحي والمُحيي والذي يُعطي حياةً أبديةً لكلّ مَن يُؤمنُ به. وبفعل محبة، خلق الله الكون وانتَشَلَ الإنسانَ من العدمِ وأعطاهُ الوجودَ والحياة، ولكن الإنسان وقع في الخطيئة وضلّ. وبذات فعل المحبة، أرسَلَ الله ابنَهُ الوحيد ليُخَلِّصَهُ من الخطيئةِ والموت. وبسرّ التَّجسُّدِ الإلهي، اتَّحدَ الربُ يسوع بالطَّبيعةِ البشريَّة، وشابَهَنا بكلِّ شيءٍ ما عدا الخطيئة. إنه الإنسانُ الجديد الذي أظهَرَ مجدَ اللهِ وعظمةَ محبَّتِهِ لكلِ إنسان، فتصبح دعوةُ الإنسانِ الأساسيَّة أن يمجّدَ الله في حياتِهِ وأعمالِهِ وأقوالِهِ، ولذلك نرَدِّد مع الملائكة وبحسبِ التقليدِ الرهباني في كنيستِنا: "المَجد لله...دايماً لله".

ولفت طربيه الى ان |السَّلامَ المنشود على الأرضِ ليس بوقفِ الحروب وإسكاتِ أصواتِ المدافع، وليس برنامجاً اجتماعياً أو اقتصادياً، وليس فلسفةً أو أفكاراً إصلاحيَّةً فحَسب، إنَّما السَّلامُ المنشود على الأرض هو شخصٌ اسمُهُ يسوع المسيح وهوَ أميرُ السَّلامِ الحقيقي ومصدرُهُ. والسَّلامُ الذي يعطيهِ هوَ ليسَ كما يعطيهِ العالم، لأنَّهُ حقيقي ودائمٌ وأبَدي. هذا السَّلام وُلِدَ في مغارةِ بيتَ لحم، وتَجلّى على الصليب، وأشرقَ أنواراً خلاصيَّةً في القيامة، فانجَلَتِ الظُّلُمات وانكسر الشرّ وانبلجَ فجرُ الحياةِ الجديدة".