نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: قرار ضرب الحوثيين لم يتخذ بعد تجنبا لتحول الحرب بغزة إلى صراع إقليمي

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم ان "قرار ضرب الحوثيين لم يتخذ بعد تجنبا لتحول الحرب في غزة إلى صراع إقليمي أوسع، كما خشية تعطل الهدنة بين الحوثيين والسعودية".

وفي وقت سابق، اعلنت القيادة الوسطي الأميركية، في بيان ان "صاروخين باليستيين أطلقا تجاه خطوط شحن دولية بالبحر الأحمر من مناطق خاضعة للحوثيين"، مؤكدة ان "المدمرة "لابون" أسقطت 4 طائرات مسيرة أطلقت نحوها من مناطق خاضعة للحوثيين باليمن".

وشددت القيادة الوسطي الأميركية على ان " واقعة استهداف المدمرة "لابون" لم تسفر عن إصابات أو أضرار، كما لم يتم الإعلان عن تضرر أي سفن جنوب البحر الأحمر جراء استهدافها بصواريخ باليستية".