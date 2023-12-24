شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد مخاطر الفيضانات في معظم أنحاء ألمانيا.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدت الأمطار الغزيرة، التي تساقطت مؤخرا في مناطق واسعة من ألمانيا، إلى زيادة خطر الفيضانات في العديد من المناطق.

وفي ولاية "ساكسونيا السفلى"، بشمال البلاد، صدر ثالث أعلى مستوى من التحذير المكون من أربعة مستويات، في 30 محطة قياس، في وقت مبكر اليوم الأحد، حسب سلطات الولاية.

وتجاوزت أنهار "فيزر" و"آلر" و"لاين" و"أوكر"، هذه العتبة، من بين أنهار أخرى، وفي المستوى الثالث، من الممكن حدوث فيضانات في الممتلكات والمناطق الأكبر بالإضافة إلى الطرق.

واستخدمت فرقة الإطفاء ومتطوعون أكياس الرمل لحماية المناطق في العديد من المناطق.

أمطار غزيرة وتساقط ثلوج

وكان خبراء الأرصاد قد توقعوا هطول أمطار غزيرة وتساقط ثلوج، في بعض المناطق في ألمانيا، أمس السبت، بعد أن اجتاحت العاصفة "زولتان" أجزاء كبيرة من شمال أوروبا، قبل عيد الميلاد مباشرة.

وحذرت السلطات من حدوث فيضانات واسعة في أجزاء من ولايات "ساكسونيا السفلى" و"سكسونيا انهالت" و"بافاريا" ومدينة "هامبورج".

وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط كميات ضخمة من الثلوج، في جبال "أوري" في ولاية "ساكسونيا" وسط البلاد، أمس السبت.