ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 20 ألفا و424 قتيلا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان أن “عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 20424 شهيدا و54036 مصابا”.

وأضافت أن “166 شهيدا و384 إصابة في قطاع غزة خلال الـ 24 الساعة الماضية”.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، مقتل 8 عسكريين خلال معارك أمس في قطاع غزة.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، بلغ إجمالي عدد القتلى في صفوفه منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 485 قتيلا.