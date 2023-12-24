يحتاج لحقنة بـ8 ملايين جنيه.. الطفل يوسف يعاني ضمور العضلات في سوهاج - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

عرضت الصفحة الرسمية لموقع "الخليج 365" عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، بثًا مباشرًا، عن حالة الطفل يوسف الذي يعاني من ضمور في العضلات، تحت عنوان (يحتاج حقنة ثمنها 8 ملايين جنيه.. الطفل يوسف يصارع ضمور العضلات والوقت في سوهاج).

وقالت السيدة جمالات جمال والدة الطفل يوسف مطاوع يوسف في الصف الثاني الابتدائي إنها اكتشفت إصابة ابنها بضمور عضلات دوشن منذ حوالي عامين، عندما كانت تجرى له بعض الإشاعات والتحاليل قبل إجرائه عملية فتاق.

وأضافت ابنة قرية الدويرات بالمنشاة جنوبي محافظة سوهاج أنها تخوض رحلة عذاب يومية مع ابنها يوسف أثناء تلقيه جلسات العلاج الطبيعي بمدينة سوهاج، موضحًة أنها تحمل ابنها على كتفيها أثناء صعوده على السلم لفصله الدراسي بالطابق الثاني، مشيرًة إلى أن أكثر ما يؤلمها ويؤثر في نفسيتها هو احتضان صغيرها لها أثناء حمله مرددًا: "ملعش تاعبك معايا يا أمي".

وتابعت والدة الطفل يوسف: عشمي في المسؤولين وأبناء مصر سواء داخل البلاد أو خارجها لجمع الـ8 ملايين جنيه؛ لإنقاذ صغيرها الذي يصارع ضمور العضلات والوقت في سوهاج".