لتحرير الأسرى.. إسرائيليون ينظمون مسيرة من تل أبيب إلى القدس

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

ينظم إسرائيليين من بلدات غلاف قطاع غزة، اليوم الأحد، مسيرة تنطلق من تل أبيب باتجاه القدس للمطالبة بتحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام.

وحسب ذكر وسائل الإعلام، تستمر المسيرة 5 أيام وتنتهي مساء الخميس القادم بمظاهرة مقابل مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي بينيامين نتنياهو.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، شهدت المدن الإسرائيلية مظاهرات يومية مطالبة بالعمل من أجل الإفراج عن الأسرى والحفاظ على سلامتهم.

وذكرت كتائب القسام مساء أمس، أنه تم فقد الاتصال بـ5 من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بعد قصف إسرائيلي على المنطقة، ويأتي تزامنًا مع عدم إصدار الجيش الإسرائيلي أي تصريحات عما حدث للأسرى.