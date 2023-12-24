الإصدار السابع.. "ڤاليو" تصدر سندات توريق بقيمة 953 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاج حجاج:

أعلنت شركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية، في بيان لها اليوم الأحد، إتمام الإصدار السابع لسندات توريق بقيمة 953.1 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة، في البيان، أن هذا الإصدار جاء ضمن برنامج لإصدار سندات توريق تم تجديده ومضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة 9 مليارات جنيه. وتم إسناد عملية التوريق لصالح شركة إي إف چي القابضة للتوريق.

ووفقا للبيان، تم طرح الإصدار على 4 شرائح:

- تبلغ قيمة الشريحة (A) بقيمة 419.4 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني P1(sf).

- تبلغ قيمة الشريحة (B) بقيمة 209.7 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني P1(sf).

- تبلغ قيمة الشريحة (C) بقيمة 209.7 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1(sf).

- تبلغ قيمة الشريحة (D) بقيمة 114.4 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1(sf).

وأوضح شكري بدير، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو، أن حصيلة هذا الإصدار ستساهم في تعزيز مستويات السيولة بالشركة، مما سيثمر عن الوفاء بالتزامها بتعزيز الشمول المالي عبر تقديم باقة متنوعة من حلول تكنولوجيا الخدمات المالية التي تلبي مختلف الاحتياجات المتنوعة للعملاء.

وأكد بدير مواصلة الشركة تطلعاتها نحو تحقيق المزيد من النمو المستدام، وتعزيز مستويات الربحية، فضلا عن اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق.

وأوضحت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب إي إف چي هيرميس، أن هذه الصفقة تعكس التكامل والجهود المتضافرة بين قطاعات مجموعة إي إف چي القابضة.

وأكدت التزام الشركة بدعم استراتيجية التوسع التي تتبناها شركة "ڤاليو".

ووفقا للبيان، فإن إي إف چي هيرميس التابعة لمجموعة إي إف چي القابضة قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد وبدور المروج والمدير المرتب.

وقامت إي إف چي هيرميس بالتعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية للإصدار.

كما قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ، وقام ALC بدور المستشار القانوني وشركة Baker Tilly بدور المدقق المالي. بينما شارك كلا من بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وaiBANK والبنك الأهلي الكويتي (ABK) في عملية الاكتتاب.

وتقدم شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات، ومنها خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال "U"، وتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة للأجهزة المنزلية وبعض الخدمات الأخرى، إلى جانب مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار وبرنامج القروض النقدية، والادخار، وغيرها من الخدمات، وفقا للبيان.