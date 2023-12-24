الثلاثاء.. طلاب إعلام القاهرة يناقشون قضايا اجتماعية في ملتقى عروض البودكاست

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

ينظم قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام- جامعة القاهرة، ملتقى عروض البودكاست لطلاب الفرقة الرابعة، الثلاثاء المقبل.

ويعرض الملتقى ٨ بودكاست تنوعت موضوعاتها ما بين الموضوعات السياسية، التي جاءت في مقدمتها القضية الفلسطينية وحياة شيرين أبو عاقلة إحدى أيقونات القضية، واللاجئين العرب في مصر ومكانة سيناء أرض الفيروز، والموضوعات الاجتماعية، بينها: اختلاف الأجيال وتكاملها، والعقلية الإجرامية.

كما تناولت الموضوعات العالم الجديد عالم التريند الذي نعيشه اليوم وكل تطور هو خيال اليوم وقد يصبح واقعا في المستقبل.

يُقام الملتقى تحت رعاية أ.د محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، وإشراف الدكتورة أشرف جلال رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون ود. نشوة جمال المشرف العام على التدريب بالقسم والدكتورة نهال عمر الفاروق المشرف على مشروعات تخرج الراديو، وإشراف أميرة إسماعيل، شيماء أحمد. فاطمة أحمد المدرسين المساعدين بالقسم.

وتضم لجنة تحكيم الملتقى عدد من أساتذة الإعلام وكبار الإعلاميين: أ.د وسام نصر وكيل كلية الإعلام لشئون الدراسات العليا.. والمدربة الدولية والإعلامية رشا الديب مسؤول التواصل عن منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا ببرنامج أصواتنا، والمدربة الدولية في سلامة الصحفيين والنوع الإجتماعي الإعلامية نهى لملوم.