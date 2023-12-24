شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للجنة مشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناقشات التي دارت بشأنها وتعقيب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية عليه في الجلسة العامة اليوم، إلى لجنة مشتركة من لجنة التجارة والصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، لمناقشته وإعداد تقرير عنه، وذلك عملا بحكم المادة 110 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وقال رئيس المجلس خلال الجلسة العامة اليوم: واضح إن الطموح غالب وعالي جدا ليس فى القاعة فقط ولكن في المجتمع المصرى كله، سقف الطموح عالي جدا ونأمل فى الكثير والكثير، وإن كنا بالقطع لا نحاسب وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على موقعه الحالي لأن هناك تراكمات سنوات سابقة، ونحن فى ظل ظروف اقتصادية نأمل أن يتولى التعقيب والرد على ما أثير، والتخطيط المقدر السنوات القادمة، ولو ترى أى أمور تحتاج نعاون فيها والتوصية بشأنها لتنفيذها فى الفترة القادمة وإنجازها ونكون معك".

واستكمل رئيس المجلس: "هذه المنطقة واعدة جدا والآمال كلها متطلعة خاصة فى هذه الفترة، وأعتقد سيكون لنا لقاءات أخرى، ونأمل أن يكون لنا دور نشاركم في مساعدة، نرى البوادر تسير للأفضل، وأعتقد أنكم لمستم مدى الطموح العالي وسقف التوقعات، وهناك خلط لبعض الأمور، لكن فى الشارع المصرى والراجل العادي لديه ثقافة فيها خلط بين هذه الأمور لذلك التغطية الإعلامية توضح للناس الدور الذى تقوموا به فى هذا المجال، والناس تكون على دراية بالأمور والتفاصيل، وممكن يكون تقييم وحساب سلبا أو إيجابا".