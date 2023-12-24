شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "اقتصادية قناة السويس": إجمالى استثمارات الهيئة حوالى 22.6 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وبشان مداخلات بعض النواب بشأن اقتصار الاستثمارات على الصين، رد رئيس الهيئة: "لا نحفز الصيني ولا الياباني عندنا كل بلدان العالم الصني واليانى والتركي، ويهمنى اللى يخلص، وشديد الحرص على أن نجلب استثمارات، لا أقول إنى أتفقت مع أحد ولم يأتي، الجولات كانت فى العديد من الدول منهم الهند وفرنسا واليابان وغيرها، والخطة الخمسية ماشية من قبل ميعادها، ومصنع الدواء سيؤدى إلى نقلة فى عالم الدواء ليس فى مصر فقط، وسقف طموحاتنا كبير جدا ومع حضراتكم، والنائب هاني سرى الدين قال إنه فى 2015 تانى يوم القانون صدر الحوافز اتشالت ومع ذلك اشتغلنا وجبنا استثمارات".

وتابع: "استثمارات الهيدروجين ليس لها علاقة بالصين فقط، شركة واحدة صينية والباقي أوروبيين، 40% أجانب و60% مصريين، هل الهيئة دورها تنمية إيراداتها أم خلق فرص العمل أم جذب الاستثمارات، لازم أوازن، هناك إيرادات تزيد سنويا ونجلب استثمارات، ومسألة استهداف إنشاء 250 منطقة صناعية تتعلق بجهة أخرى وليس بالهيئة".

وأوضح أن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة صدر في يناير 2021، وبعدها صدرت قواعد الاستيراد والتصدير في مايو 2021، متابعا: "حاجات كثيرة بنية تحتية وتشريعية مهدت إنى أقدر أجيب هذه الاستثمارات".